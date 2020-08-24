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На смертельно опасном участке тюменской трассы установили надземный переход

За три года здесь погибли четыре человека
Вадим БегунВадимБегун
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На смертельно опасном участке тюменской трассы установили наземный переход. Фото - ФКУ "Уралуправтодор".

На смертельно опасном участке тюменской трассы установили наземный переход. Фото - ФКУ "Уралуправтодор".

На 33-м километре автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень появился модульный пешеходный переход. Этот участок долгие годы был небезопасным для пешеходов.

По информации Уралуправтодора, в 2017 году в этом месте произошло пять ДТП, в трех случаях на пешеходов наехало авто, трое пострадавших скончались. В двух других авариях пострадали три человека. В 2018 году в двух дорожных инцидентах ранения получили два человека, в 2019-м машины еще два раза наезжали на пешеходов, один погиб, еще один был ранен.

– Чтобы разделить транспортные и пешеходные потоки и исключить наезды на пешеходов, был установлен надземный модульный пешеходный переход. К слову, такие конструкции показали эффективность в снижении аварийности на многих трассах. Переход по модульному пешеходному переходу будет открыт после ввода его в эксплуатацию, – сообщили в компании.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.

ДТП