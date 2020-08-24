Нуждается в лечении: в Тюмени без вести пропала 54-летняя женщина

В Тюмени без вести пропала 54-летняя женщина. Фото - ПО "Белая Сова - Тюмень".

В Тюмени без вести пропала 54-летняя Наталья Жукова. В прошлую среду, 19 августа, она вышла из медико-санитарной части «Нефтяник», и до сих пор об ее местонахождении ничего неизвестно.

По сообщению поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», горожанка была одета в синюю куртку с капюшоном, черные брюки и удлиненную зеленую толстовку. Рост женщины составляет порядка 155 – 160 сантиметров, у нее каштановые волосы, полного телосложения. Из особых примет – шрам по центру груди. Известно, что пропавшая нуждается в ллечении.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Наталье Николаевне, просят позвонить по телефонам: 02/112 полиция, 8 (3452) 799-806 - ОП №6 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО “Белая Сова - Тюмень” или написать на почту poisksova@gmail.com.