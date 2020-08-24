Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 августа 2020 года увеличилось на 48 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 48 и составило 7 428 человек.

За последние сутки в России выявлено 4 744 новых случая ковида в 84 регионах. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 65 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 456 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исходов, выздоровели 773 095 человек.