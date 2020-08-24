Ишимскую колбасу производили с нарушениями. Фото - pixabay.com.

Тюменское управление Россельхознадзора проанализировало отобранные образцы колбасы Ишимского мясокомбината. По результатам исследований в ней нашли микробную трансглутаминазу.

– Микробная трансглутаминаза – это фермент, имитирующий действие природной трансглутаминазы и вырабатывающийся микробами в промышленных масштабах. Ее широко используют при производстве колбасных изделий, в молочной, рыбной, хлебопекарной промышленности. Она позволяет снизить себестоимость и увеличить выход готовой продукции на 8 – 15% за счёт большего количества воды во вновь образованной белковой структуре, – пояснили в ведомстве.

В управлении также добавили, что Техническим регламентом Таможенного союза трансглутаминаза запрещена к использованию на территории Таможенного союза. Таким образом, производителю выдали предписание о прекращении действия декларации.