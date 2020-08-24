Тюменец из ревности к сожительнице порезал друга. Фото: Ольга Крыльцова

В минувшие выходные в тюменскую полицию поступило сообщение о происшествии, в котором 54-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью. Стражи правопорядка задержали подозреваемого – 59-летнего жителя города.

Злоумышленник и потерпевший являются знакомыми. В день происшествия они распивали алкоголь, между ними случился конфликт, причиной которого стала ревность фигуранта к сожительнице.

– Мужчина заподозрил товарища и спровоцировал конфликт. Словесная перепалка привела к тому, что подозреваемый схватил нож и ударил им в живот приятелю, причинив тем самым тяжкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.