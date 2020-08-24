Жители Утешево пойдут по новым тротуарам. Фото - портал "Тюмень - наш дом".

Жители одного из районов Тюмени – Утешево – пойдут по новым тротуарам уже этой осенью. В настоящее время укладка покрытия ведется на улицах Купцов Кухтериных, Мартовской, Березовской, Анатолия Замкова и Школьной.

– В этом году в Утешево построят более двух километров тротуаров. Самые протяженные из них расположены на улицах Замкова и Купцов Кухтериных. На Школьной вместо одного зауженного тротуара прокладываются два широких. Чтобы решить проблему с подтоплением этой улицы, сделано четыре дождеприемных колодца, которые будут соединяться с водоотводной канавой, – сообщил заместитель руководителя управы Калининского округа Олег Савчук.

Он отметил, что в этом году также построен новый тротуар на улице Обдорской, который ведет к надземному пешеходному переходу через Закалужскую. Эти работы проводятся в рамках муниципальной программы развития дорожной деятельности.