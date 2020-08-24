Тюменские родители оплатят детский сад через почту. Фото - "Тюмень — наш дом".

В Тюменской области родители могут заплатить за детский сад в почтовом отделении. Там принимают плату за услуги муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

– Оплата производится в любом почтовом отделении области. В подтверждение внесения денежных средств на счет образовательного учреждения оператор выдаст чек. Все данные о принятых с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов платежах поступят напрямую в образовательное учреждение в режиме реального времени, – сообщает портал «Тюмень – наш дом».

Отметим, что маломобильная категория граждан может оплатить посещение детского сада на дому, но только при условии наличия прямого договора между детским садом и «Почтой России». Оплату принимает почтальон, оснащенный мобильным почтово-кассовым терминалом.