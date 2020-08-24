Пьяный автомобилист протаранил автобус с туристами на тюменской трассе. Фото: Ольга Крыльцова

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 23 августа, случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП, которое произошло около 21.40, пострадала семилетняя пассажирка туристического автобуса и водитель отечественной легковушки ВАЗ-21120.

– По предварительным данным, нетрезвый водитель автомобиля выехал на встречную полосу. Показания алкотестера составили 1,20 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Известно, что в туристическом автобусе ехали 17 человек, один человек – семилетняя пассажирка – пострадал. Госпитализировать ее не стали. По предварительным данным, водитель легковушки отделался ссадинами и также не был госпитализирован.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки по этому дорожно-транспортному происшествию.