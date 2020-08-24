В Тюмень на этой неделе вернется теплая погода. Фото: Вадим Бегун

В Тюмень на этой неделе вернется теплая погода. Температура воздуха поднимется до 27 градусов выше нуля.

Уже с завтрашнего дня, 25 августа, в город потихоньку начнет возвращаться тепло. В этот день температура наружного воздуха составит 20 градусов, пройдет дождь с грозой. В среду также ожидается небольшой дождь. К тому же задует сильный ветер западного направления. Его скорость составит 7 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В четверг будет солнечно, плюс 23, в пятницу – плюс 25, гроза, ночью до плюс 16. Самыми теплыми днями на этой неделе будут выходные. Так, в субботу и воскресенье ожидается до 27 градусов.

С понедельника, 31 августа, погода начнется портиться. В этот день станет резко прохладнее, пройдет небольшой дождь с грозой. Осадки не прекратятся и во вторник и среду.