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На тюменской трассе в ДТП погибла 4-летняя девочка: возбуждено уголовное дело

Прокурор взял расследование по факту происшествия под свой контроль
Вадим БегунВадимБегун
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На тюменской трассе в ДТП погибла 4-летняя девочка. Фото - прокуратура Тюменской области.

На тюменской трассе в ДТП погибла 4-летняя девочка. Фото - прокуратура Тюменской области.

В Тюменской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. В воскресенье, 22 августа, в ДТП погибла 4-летняя девочка.

Дорожный инцидент произошел на 564-м километре федеральной автодороги Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск в Ишимском районе. Здесь столкнулись автомобили Nissan Х-Tral и Geely.

– Установлено, что женщина-водитель Nissan при обгоне большегруза на мокрой дороге выехала на встречную полосу и не справилась с управлением. В аварии погибла 4-летняя пассажирка авто, травмы различной степени тяжести получили шесть человек из обеих машин, в том числе 15-летняя девочка, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что следственный отдел ишимской полиции возбудил уголовное дело. Прокурор региона Владислав Московских взял его расследование на контроль.

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