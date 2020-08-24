Мошенники вынудили тюменского пенсионера в два часа ночи искать банкомат. Фото - pixabay.com.

Дежурная часть ишимской полиции зарегистрировала обращение от 84-летнего местного жителя. У него обманным путем похитили 110 тысяч рублей.

Прибывшим на место вызова сотрудникам полиции мужчина сообщил, что ему в два часа ночи на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Он под предлогом вознаграждения за непривлечение внука пенсионера к ответственности за якобы совершенное ДТП потребовал передать ему 200 тысяч рублей.

– Злоумышленнику мужчина сообщил, что такой суммой не располагает и у него есть только 110 тысяч, которые он отложил для себя, но ради внука готов их отдать, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Далее лжеполицейский, не давая времени опомниться и связаться с внуком, велел пенсионеру выйти до ближайшего банкомата и следовать его инструкциям. Уже по мобильному телефону мошенник диктовал последовательность действий. Позже, когда деньги были переведены на чужой счет, мужчина связался со своим внуком и понял, что его обманули.