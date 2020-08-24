Тюменец лишился 270 тысяч рублей после подозрительного звонка. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию с заявлением о хищении денег обратился 40-летний местный житель. Потерпевший пояснил полицейским, что ему позвонил неизвестный: собеседник обратился к нему по имени-отчеству и представился сотрудником службы безопасности банка.

– Звонивший сообщил, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства. Для предотвращения несанкционированного снятия денег и зачисления их обратно на счет карты, лжесотрудник попросил потерпевшего назвать коды безопасности, которые приходили ему в смс-сообщениях, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Мужчина, не подозревая обмана, назвал всю запрашиваемую информацию. После этого он зашел в мобильное приложение банка и обнаружил снятие 270 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к противоправной деятельности.