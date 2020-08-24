Погода на 24 июля в Тюмени: ждем потепления

В Тюмени ждут потепления. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 июля, порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо в Тюмени покроется тучами, которые продержатся до вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 10–11 градусов, днем – плюс 19. Вечером столбики термометров покажут 12 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святого Евпла. В народе этот день имеет разные названия: Болотные огни, Чудеса на болоте. Эти необычные названия связаны с народным поверьем, что 24 августа на болоте бывает слышен свист, песни, а никого нет. Относительно погоды с прежних времен к нам дошло такое наблюдение: если утром пошел дождичек, то днем будет хорошая погода.