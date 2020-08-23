Ветеринары не рекомендуют тюменцам брить домашних кошек Фото: Анна Полякова

Тюменские ветеринары с пониманием относятся к желаю любителей кошек избавиться от лишней шерсти животного в период линьки, но не рекомендуют прибегать к радикальным мерам. Бритье кошек небезопасно для самих животных, считают специалисты. Такой метод нарушает структуру волоса.

– Он может истончаться, в результате на шерсти образуются колтуны, что для кошки травматично, – говорит ветеринарный врач Анжелика Грушко. – Некоторые хозяева применяют наркоз, но никогда не угадаешь, как он может повлиять на животное.

По словам ветеринара Виктора Яковлева, бритье для многих кошек – сильный стресс. Более щадящая процедура – экспресс-линька с помощью фурминатора – своеобразного гребня с лезвием, который хорошо убирает отмершие волоски. Стрижка становится крайней необходимостью, если животное уже в колтунах. Другой способ решения «шерстяной проблемы» – регулярное мытье и вычесывание питомца. В этом может помочь грумер.

– Обычно кошек стрижем либо делам экспресс-линьку, – говорит грумер Анастасия Штык. – Если животное ухоженное, то процедуру достаточно проводить раз в полтора месяца.

Использовать фурминатор можно и дома, но осторожно. При излишнем усердии можно легко оставить на шерсти питомца лысые участки. Однако есть расчески, которые не требуют специальных навыков, например пуходерки. Пользоваться ими можно через день. Они хорошо прочесывают шерсть, но не подходят для ликвидации колтунов, которые лучше убирать гребнем с редкими зубьями. Вообще, состояние шерсти – это показатель здоровья животного.

Специалисты говорят, что постоянная линька – это показатель стресса, кроме того, на состоянии шерсти сказывается и плохое кормление, передает «Вслух.ру».