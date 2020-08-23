Как в Тюмени выбрать любимую кофейню: советы бариста Фото: pixabay.com

Эксперт дал советы тюменцам, как выбрать любимую кофейню, найти «свое» место, не потерявшись в многообразии. Сотрудник и сооснователь одной из сети кофеен в Тюмени Владислав Большой раскрыл многие секреты профессии.

Как настоящий фанат кофе он посетил в качестве клиента многие места в Тюмени. С уверенностью заявляет, что хорошую кофейню можно узнать с порога, а качество и вкус напитка почувствовать с первого глотка.

Кофе - это один из самых коварных, капризных и сложных напитков. Многое зависит от специфических моментов приготовления, хранения, помола и заваривания. Пока не распробуете, то не поймете, считает Владислав Большой.

Сама баристика – это юное ремесло. В обслуживании в кофейне есть «три кита» сервиса: учтивость, эмпатия и вежливость.

– Те, кто ими обладают, по – моему мнению, могут считать себя профессионалами с большой буквы, - подводит итог кофеман.

Бариста всегда должен уметь поддержать беседу, тонко чувствовать настроение человека, но не быть назойливым.

- Так, например, одной из сети городских кофеен есть разработанный строгий шаблон общения с клиентом. Сотрудники ему неукоснительно следуют. Однако это не добавляет качества обслуживанию, иногда это выглядит очень и неестественно, - говорит Владислав.

В Тюмени в последнее время прослеживается очень много разных тенденций, многие горожане облюбовали матча-латте. Готовится он с добавлением порошка чая матча, что придает напитку необычный вкус. Тем же, кто не любит экзотику, подойдет «вечная классика» - латте, американо или капучино. К классике, с рядом оговорок, можно отнести и раф, сообщает «Тюменская область сегодня».