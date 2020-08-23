Тюменские папы будут предотвращать травлю детей в школах Фото: pixabay.com

В Тюменской области будут развивать антибуллинговые мероприятия. Краснодарский социальный проект «Папы против травли» придет в регион. Для этого известный общественник, лидер программы патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев планирует пройти обучение по предотвращению травли в школах России.

Он уверен, что эта проблематика очень актуальна для всех регионов и возрастов, и в школе, и в детском саду, и в армии. Он намерен вместе с единомышленниками предпринять что-то, чтобы этой проблемы было как можно меньше в Тюменской области.

Систему подготовки таких тренеров разработали в Школе безопасности Сергея Киселева при поддержке Союза отцов.

- Буллинг – это патология, сигнал о том, что дети не смогли справиться с вызовами взросления. При буллинге единственный верный путь – вмешательство взрослых. И мы считаем, что это должны быть отцы, - подчеркнул Сергей Киселев.

По его словам, проект направлен на повышение социального статуса отца в России, увеличение роли отца в семье и обществе, возвращение модели «отец – это безопасность», формирование системы практической конфликтологии в учебной и бытовой среде. Программа уже внедрена в семьях от Москвы до Южно-Сахалинска.

В России каждый третий ребенок в возрасте от семи до 11 лет и каждый третий ребенок с 12 до 18 лет испытывали на себе травлю в Интернете, классе или дворе, сообщает «Тюменская линия».