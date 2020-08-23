Тюменцам советуют заказывать букеты на 1 сентября уже сейчас Фото: Анна Полякова

День знаний совсем близко, горожане закупают канцелярию, готовят нарядную школьную форму для торжественных линеек и заказывают букеты для учителей. По словам флориста Алисы Перовой, если вы не хотите в последние дни августа стоять в очередях у цветочных ларьков и выбирать из того, что осталось, то позаботиться о цветочном презенте стоит уже сейчас. Флористы принимают заказы на 1 сентября и 31 августа за неделю.

Кстати, на самые «ходовые» цветы – розы, астры, хризантемы, тюльпаны – цены выросли еще 20 августа на 15-20%. Композиции стали дороже в среднем на 10%. Так, розы можно купить от 110 рублей, за 55-60 руб. будут некрупные цветы из Кении с коротким стеблем. Одиночные или кустовые хризантемы обойдутся в 100-130 руб., герберы – от 70 руб., подсолнухи – 100 руб., гиацинты – 125 руб. Цены на букеты стартуют от 1100 руб., средняя цена– 1500-1700 руб. От 600 руб. можно выбрать небольшие букетики в корзиночках или коробочках. Деревянная надпись «С 1 сентября» или «Любимому учителю» увеличит стоимость букета на 100-250 руб.

Кстати, из-за ограничений, связанных с пандемией, продавцы цветочных салонов просят тюменцев не забывать надевать маски при походе за букетами, соблюдать социальную дистанцию и по возможности делать заказы на композиции через сайты, соцсети и по телефону, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».