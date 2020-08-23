В тюменских новостройках квартиры-студии становятся все шире Фото: pixabay.com

На сегодняшний день самая маленькая из продаваемых студий в новостройках Тюмени чуть меньше 18 квадратов, на вторичном рынке и вовсе можно найти комнату площадью всего 7,5 кв. метра с общими кухней и санузлом на 5 соседей.

Аналитики центра новостроек федеральной компании в сфере недвижимости посчитали, как за прошедший год изменилась средняя площадь квартир в тюменских новостройках. «Отмечается интересная тенденция, растет средняя площадь студий, но при этом снижается средняя площадь в других сегментах, – комментирует Сергей Зайцев, руководитель центра новостроек.

Так, по сравнению с июлем 2019 года средняя площадь студий в новостройках Тюмени выросла на 5,05 процента – с 27,7 до 29,1 кв. метра. Средняя площадь однокомнатных квартир в начале года увеличилась до 40,9 кв. метра, а в июле вернулась на прошлогодние позиции и теперь снова составляет 38,9 кв. метра.

Двухкомнатные квартиры демонстрируют стабильную динамику сокращения средней площади, за год они стали меньше на 11,05 процента, сузившись с 57,9 до 51,5 кв. метра. Трехкомнатные квартиры уменьшились на 13,73 процента – с 85,2 до 73,5 кв. метра.

«Такая тенденция в существующих реалиях вполне оправдана. Спрос на однокомнатные квартиры и студии всегда стабильный, и девелоперы стараются создать доступные, но при этом более комфортные варианты такого жилья, что же касается других сегментов, то сокращение средней площади остальных квартир направлено на создание более доступных вариантов и в этих сегментах в условиях повышения себестоимости и более низкой покупательской активности. Плюс большой популярностью пользуются европланировки, которые также влияют на значение средней площади», – пояснил эксперт.