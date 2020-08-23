Лагеря Тюменской области укрепляют здоровье детей Фото: pixabay.com

Тюменские медики пришли к выводу, что пришкольные лагеря создают условия для сохранения и укрепления здоровья детей. На территории Каскаринского МО Тюменского района было организовано два таких лагеря – «Солнышко» и «Олимпиец», в них вторую смену провели 123 ребенка.

Выраженный оздоровительный эффект после смены проявился у 119 человек (96,75%), ухудшения состояния нет ни у кого. Принесли пользу ежедневные утренние зарядки, физкультминутки во время мероприятий, коллективные подвижных игры на свежем воздухе.

Программа смены была посвящена туризму. Особое внимание уделяли первой помощи в полевых условиях. Медсестра каскаринской амбулатории, филиала ОБ № 19, Наталья Синицына рассказала о профилактике летнего травматизма, на практическом занятии показала ребятам, что нужно положить с собой в походную аптечку.

Школьники сами попробовали оказывать помощь, накладывать повязки и шины, а также мастерили носилки из подручных материалов и научились транспортировать пострадавших.

Кстати, ребята познакомились и с современными средствами для оказания помощи при травмах. Школьники во время тренировок «примерили» на себя пневматические шины, вакуумный матрас, фиксатор ключицы, гипотермический пакет.

Одновременно медсестра рассказывала о здоровой жизни и взрослым – работникам и педагогам лагеря, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.