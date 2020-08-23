Врачи дали советы тюменцам, как сохранить здоровье в начале осени Фото: pixabay.com

Тюменцам стоить заранее позаботиться о своем здоровье, чтобы не заболеть. Ведь, как отметили в департаменте здравоохранения области, заболевание лучше и дешевле предупредить, чем лечить.

Последние дни августа и сентября – опасный период смены сезонов, и многие горожане начинают замечать у себя симптомы простуды. Это связано с тем, что после летнего тепла организм не успевает перестроиться, люди по привычке носят легкие вещи, упорно не замечая похолодания, ветра, дождей.

Простудные проявления могут длиться неделями, если больной продолжает ходить на работу, на учебу, пренебрегая советами докторов. И следует позаботиться в первую очередь о том, чтобы не заболеть гриппом или пневмонией.

Наиболее доступная и эффективная профилактика этих недугов – вакцинация. Прививка не защитит от ОРВИ полностью, но смягчит симптомы, поможет легче перенести болезнь.

Еще очень важно уделять сну не менее 7-8 часов в сутки. Младшим школьникам следует спать 10 часов, подросткам – хотя бы 9-9,5. Во время сна восстанавливается деятельность иммунной системы и всех органов. Также укрепляют иммунитет прогулки на свежем воздухе, главное – одеваться по погоде.

Питание осенью должно быть разнообразным. Без овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами, не обойтись.

Важна и гигиена: мойте руки с мылом, особенно после нахождения в общественном транспорте. Умывайте лицо и промывайте носовую полость. Это позволит вам избавиться от вирусных частиц, которые успели осесть на поверхности лица, передает «АиФ – Западная Сибирь».