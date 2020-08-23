В Ишиме к столетнему юбилею сквера установили скульптуру лебедей

Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Первомайский сквер Ишима украсила парковая скульптура лебедей. Она вернулась в город отреставрированной спустя много лет после демонтажа из Железнодорожного сквера. Композицию хранил на даче обувной фабрики и подарил городу Виктор Степанов.

Как рассказала директор Музея Петра Ершова Надежда Проскурякова, горожанин сохранил множество демонтированных после развала СССР скульптур советского периода 50 – 60-х годов. Три из них вновь радуют горожан. Все они установлены в сквере Первомайском.

Как сообщили в городской администрации Ишима, в ближайшее время ретро-фигуру отреставрируют, у нее появится современный постамент. В мэрии уверены, что пара белокрылых лебедей привлечет в парк молодоженов на свадебные фотосессии.

Этих лебедей многие старожилы помнят с детства. Раньше они стояли в центре пруда в популярном и закрытом впоследствии Железнодорожном парке.

Теперь музейщики мечтают о том, чтобы сделать Первомайский сквер объектом Советской истории, музеем под открытым небом. Глава Ишима Федор Шишкин поддержал работников музея, дал добро на установку памятника и помог в организационных вопросах, сообщает «Тюменская линия».