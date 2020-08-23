Тюменцам дали инструкцию, как подготовить сад к осени Фото: pixabay.com

Уборка урожая, подкормка отплодоносивших культур и посев новых – вот основные виды работ в саду и огороде, которые стоит провести тюменцам в августе. Об этом рассказали сотрудники одного из садоводческих магазинов Тюмени, отметив, что погода не на стороне дачников. Затягивать со сбором урожая нельзя, иначе плоды могут перезреть, утратить часть ценных вкусов качеств или просто испортиться.

Итак, со второй декады августа томаты собирать пора собирать даже зеленоватые и оранжевые, в тепле они за короткий срок дозреют. Репчатый лук за полторы – две недели до сбора урожая нужно прекратить поливать. Если хотите ускорить созревание, то можно приподнять луковки вилами.

В этом году многие дачники нашего региона отмечают большой урожай яблок. Чтобы ветви яблонь от перевеса не надломились, придется соорудить подпорки из подручных материалов.

Можно начинать выкапывать картофель. Для этого нужно выбрать солнечную и сухую погоду.В августе можно приступить к посеву. Есть возможность успеть вырастить скороспелый редис, шпинат, а также летние сорта салата.

Эксперты советуют поработать с ягодником: прополоть, прорыхлить и внести фосфорные удобрения. Самое время начать и обустройство дополнительных плантаций садовой земляники: сажать лучше в пасмурную погоду или вечером. А опустевшие грядки нужно засеять сидератами для обогащения почвы. Для этого подойдут люпин, гречка или фацелия, сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Отметим, что в Тюмени пасмурная погода продержится до конца августа. Температура днем, по прогнозам метеорологов, поднимется не выше +22 градусов, а ночами прогнозируются температуры около + 12 градусов.