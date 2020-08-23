Работодателям Тюменской области не хватает строителей Фото: pixabay.com

На рынке труда в Тюменской области остро не хватает строителей. Именно эта сфера лидирует по количеству вакансий. Данные приводит департамент труда и занятости.

По состоянию на начало августа, в регионе ищут более 8 000 специалистов в области строительства. К примеру, свыше 40 тысяч рублей в месяц работодатели готовы платить монтажникам и прорабам.

На втором месте – сфера образования. Далее следуют вакансии для работников культуры и спорта. Замыкают тройку лидеров торговля и ремонт транспорта.

В целом же в областном банке свыше 36,5 тысяч вакансий. А с начала года получить работу помогли почти 70% соискателей, обратившимся в центры занятости региона, передает «Вслух.ру». Выбрать подходящую работу можно на интерактивном сайте департамента труда и занятости Тюменской области.