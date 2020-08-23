В Тюменской области проверят, как водители заботятся о юных пассажирах Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция Тюменской области проведет рейд, направленный на безопасность детских перевозок. Как сообщили в региональном ведомстве, перед началом учебного года инспекторы проверят, используют ли водители детские удерживающие устройства. Профилактические мероприятия пройдут на трассах, в населенных пунктах, у детских садов, школьных ярмарок, а также у торговых центров.

В ГИБДД отмечают – мера вынужденная. В преддверии учебного года трафик детских перевозок увеличивается, а вот о безопасности юных пассажиров думают не все автомобилисты. В частности, в этом году в регионе за нарушения к ответственности привлекли почти 4 000 водителей. Кроме того, произошло 7 ДТП с участием детей, которые находились в машине без автокресла. При этом два ребенка погибли, десять – получили различные травмы.

В ГАИ водителей просят проявлять сознательность и не нарушать правила. Напомним, что штраф за несоблюдение ч.3 статьи 12.23 КоАП РФ грозит автомобилистам штрафом в 3 тысячи рублей.