Погода в Тюмени 23 августа: дождливый день при северо-западном ветре Фото: Анна Полякова

В воскресенье, 23 августа, в Тюмени, по прогнозам метеорологов, будет малооблачно, днем пройдет дождь. Температура воздуха поднимется до +19 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске будет +17 градусов, малооблачно, дождь, северо-западный ветер 4 м/с.

В Тобольске столбик термометра поднимется до +17 градусов. День ожидается пасмурный, дождь будет идти до вечера, во второй половине дня - гроза. Западный ветер 3 м/с.

В Ишиме воздух прогреется до + 18 градусов, малооблачно и дождливо. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

По народному календарю, 23 августа почитается память архидиакона Лаврентия, которого называют водоколебателем.: «Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнуется – осень будет тихой, а зима без злых метелей». Если в этот день сильная жара или сильные дожди, то так будет долго – всю осень.