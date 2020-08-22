Александр Моор поздравил тюменцев с днем флага

Губернатор Тюменской области поздравил земляков с днем флага Фото: pixabay.com

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с днем государственного флага Российской Федерации. Он напомнил, что история российского триколора восходит к временам Петра I.

– Император собственноручно начертал образец, определил порядок полос и издал указ, обязывающий поднимать бело-сине-красный флаг «на торговых всяких судах...». Новый период в истории нашей страны начался с возвращения одного из важнейших государственных символов – 22 августа 1991 года в Москве подняли триколор, – написал Александр Моор.

Он также подчеркнул, что сегодня под российским флагом объединяются представители разных народов. А флаг развевается в честь побед наших соотечественников на соревнованиях и конкурсах самого высокого уровня.

– Триколор - символ величия нашей страны! Уверен, его всегда будут узнавать в мире как флаг великой державы! – добавил глава региона.