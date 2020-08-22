Врачи в Тюмени помогли девушке из Тобольска сохранить надежду стать мамой

Врачи тюменской ОКБ № 2 помогли жительнице Тобольска с редким диагнозом Фото: pixabay.com

Редкий диагноз «аномалия развития женских репродуктивных органов» был поставлен 14-летней жительнице Тобольска. Она готовилась к плановому оперативному лечение в Уральском НИИ охраны материнства и младенчества.

Однако угроза коронавируса внесла свои коррективы. Лечение и наблюдение было организовано по месту жительства. Осложняло ситуацию наличие только одной почки у пациентки.

Консервативное лечение в Тюмени в ОКБ № 2 принесло лишь кратковременный эффект. Впоследствии боли у пациентки возобновились. Врачебная комиссия ОКБ № 2 решила провести реконструктивно-пластическую операцию. Ее проводил заведующий гинекологическим отделением Денис Лапин.

Аномалия развития органов после операции была устранена, послеоперационный период также прошел без осложнений. Мастерство тюменских врачей позволило сохранить пациентке шанс в будущем стать матерью, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области