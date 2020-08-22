В Тюмени завершается сезон «Отрядов мэра»

Фото со страницы Отряды мэра Тюмень в ВК

У тюменских подростков подходит к концу Трудовое лето. 25 августа завершится заключительная четвертая смена у «муравьев». Она длилась всего пять рабочих дней.

Нынешний сезон был приурочен к 75-й годовщине Великой Победы. Школьникам предложили выбрать из около 40 профессий. Предполагалось, что в этом сезоне в работах примут участие 4,5 тысячи ребят. Подведение итогов состоится на следующей неделе.

Свои коррективы внес коронавирус. Первая смена стартовала на месяц позже обычного – 6 июля. А открытие проходило в режиме онлайн, напоминает «Вслух.ру». Большинство мест для работы школьников было организовано на улице. Подростки трудились с соблюдением предписаний Роспотребнадзора. В частности это относится к обработке рук санитайзерами, обязательного использования защитных масок, соблюдения дистанции.

Программа «Отряды мэра» в Тюмени работает c 1999 года. Подростки 14-18 лет получают опыт трудовой деятельности и могут подзаработать. За эти годы через школу «Отрядов мэра» прошли более 60 тысяч тюменских школьников.