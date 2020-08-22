Справиться с тревогой с утра тюменцам поможет холодный душ

Процедуру нужно сделать привычкой на каждый день Фото: pixabay.com

Для здорового человека утро должно начинаться с холодного душа. Это взбадривает организм, а также укрепляет иммунитет, особенно если процедуру сделать ежедневной. Выяснилось, что обливание холодной водой также помогает преодолевать депрессивное состояние.

Как выяснили ученые, за счет плотности терморецепторов в коже холодный душ посылает электроимпульсы от периферических нервов к мозгу, заряжая тело и повышая внимательность. Это также поможет снять тревогу.

Руководитель центра закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень» Андрей Агарков считает, что холодный душ нужно принимать каждый день, увеличивая время нахождения под холодной водой. Когда человек встает под холодный душ, ледяные струи выводят его из зоны комфорта и дают встряску организму. И повода для плохих мыслей и депрессии не остается, отмечает эксперт.

Вставать под ледяную воду сразу он не советует. Привыкать к такой воде нужно постепенно. Также нужно следовать комплексу правил закаливания. Сначала обливать ноги, потом подниматься выше.