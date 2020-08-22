Тюменцам рассказали о вреде остывшего чая

Следует обратить внимание на пленка на поверхности напитка Фото: pixabay.com

Диетолог Мария Аликина рассказала, почему следует пить только свежезаваренный чай. Она сообщила, что любимый многими напиток после остывания может быть вреден для здоровья

По словам специалиста, если чашку с черным чаем оставить на несколько часов или сутки, то в нем образуется темная пленка. Это говорит о том, что при взаимодействии с кислородом в жидкости размножаются бактерии и образуются вредные соединения, которые разрушительно действуют на желудочно-кишечный тракт и печень.

В то же время остывшим можно пить зеленый чай и напиток на травах. Если чай слишком горячий, можно подождать 15 – 20 минут и пить теплый. Также можно добавить в чашку лёд.