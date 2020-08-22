Концепцию выпускного бала для отличников разработают уватские учителя

Мероприятие состоится 27 августа Фото: pixabay.com

Учителя Уватского района на Августовской конференции 27 августа разработают и примут концепцию выпускного бала для выпускников, с отличием окончивших одиннадцать классов. Также на участие в бале будут претендовать те, кто принимал активное участие в интеллектуальной, спортивной и творческой жизни школы.

150 руководителей и специалистов социальной сферы примут участие в разработке межведомственных проектов. Участников разделят на группы. За два часа им предстоит подготовить проекты мероприятий, приуроченных к Дню народного единства, Дню защиты детей, муниципальной ёлке. Одной из наиболее интересных станет разработка общего выпускного бала для отличников, сообщает «Тюменская линия». Эти проекты могут быть реализованы уже в 2021 году.

Как рассказала начальник Управления по социальным вопросам администрации Уватского района Людмила Шехирева, встреча педагогов должна быть полезной с практической точки зрения. Кроме того, это хорошая возможность еще раз обсудить новые темы, наладить профессиональные связи. Что касается выпускного бала, в Уватском районе возникла идея организовать его подобно «Алым парусам» в Петербурге.