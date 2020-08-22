Тюменцы отправятся вокруг света, не покидая дома

Фото: группа Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте

Тематический онлайн-квиз о путешествиях проведут для тюменцев 27 августа в 21:00. Игра пройдёт в прямом эфире в группе Интеллектуального движения Тюменской области ВКонтакте. Участие в квизе бесплатное.

Участников ждут 6 блоков по 5 заданий об интересных фактах и обычаях, традиционной и современной культуре разных стран мира. Каждый игрок сможет побывать в удалённых местах нашей планеты и отправиться в долгожданное летнее путешествие. Задания специально разработал тюменский знаток Анастасия Долгих.

– Этим квизом мы хотим дать возможность участникам нашего движения отправиться в долгожданное летнее путешествие. У многих были планы на каникулы и им не суждено было сбыться. Чтобы у всех остались хорошие и яркие впечатления о лете мы и подготовили этот квиз, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области и ведущий игры Олег Войкин.

Победителей игры ждут ценные призы. Так тройка сильнейших получит сувениры от организаторов, а также подарки от друзей и партнёров движения.