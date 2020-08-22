Волонтеры раздадут жителям Лесобазы около двухсот ленточек

Фото со страницы клуба МОСТ в ВК

В сквере Казачьи луга в Тюмени 22 августа с 10 до 13 часов волонтеры раздадут ленточки с триколором и буклеты об истории российского флага.

Для жителей Лесобазы заготовили около 200 ленточек и столько же иллюстрированных буклетов, рассказала менеджер по культурно-досуговым программам Центра русской культуры Надежда Омельченко. Она сообщила, что тюменцы и гости города получат ленточки-триколоры из рук представителей волонтерского отряда молодежного содружества Туры «МОСТ».

Юных горожан в этот день во дворе дома № 22/2 на ул. Домостроителей ждет познавательная программа в рамках проекта «Тюменское лето», сообщает «Тюменская линия». Детей ждут викторины, конкурсы, мастер-класс по созданию российского флага в различных техниках. Мероприятие пройдет с 10 до 13.30.

В случае ухудшения погоды будут установлены шатры. Если начнется сильный дождь, дети смогут пройдет в зал Центра русской культуры.