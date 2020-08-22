В Тюмени в июле состоялось 1386 свадеб

В Тюмени за месяц прошло 1386 свадеб Фото: pixabay.com

В июле в Тюменской области зарегистрировано 1 386 браков. Наибольшее число свадеб состоялось в Тюмени — 915. Также часто люди женились в Тюменском (116 бракосочетаний), Тобольском (110), Ишимском (60) районах, сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на управление ЗАГСа по Тюменской области.

Примечательно, что в Армизонском районе не было зафиксировано ни одного брака, а в Аромашевском состоялась только одна свадьба.

Если сравнить данные с показателями июля прошлого года, то тогда было зарегистрировано только 985 свадеб, из них в Тюмени – 578. Добавим, что церемонии в региональных органах ЗАГС в июле 2020 года проходили с ограничениями. Допускалось только четыре человека, включая молодоженов и сотрудника органа ЗАГС. Сейчас численность участников церемонии выросла до 10 человек.