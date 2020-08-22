В Тюменской области возобновили работу музеи

Фото с сайта ТМПО

В Тюменской области с 17 августа возобновили деятельность музейные учреждения. Пять месяцев работы в онлайн режиме были успешными. Однако возвращение к обычной жизни стало радостным событием для работников отрасли и посетителей.

В регионе действуют 40 музеев, которые входят в состав структурных подразделений музейных комплексов. В том числе 15 муниципальных и 25 государственных. В учреждениях проведена санитарно-эпидемиологическая обработка в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

О таких требованиях как обязательный масочный режим, дезинфекция и проветривание помещений, соблюдение социальной дистанции напоминают специальные объявления в каждом музее. Так, для посетителей Тюменского музейно-просветительского объединения (ТМПО) открыты популярные экспозиции, такие как «400 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы» в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. Выставка проработала всего месяц до введения ограничений. В этой связи сейчас она пользуется особой популярностью.

Также появились новые проекты, в их числе «Деловая Тюмень» в «Усадьбе Колокольниковых». Она которая знакомит посетителей с бытом, деятельностью и отдыхом деловых тюменцев рубежа XIX-XX вв. Здесь представлены обстановка кабинета и интерьер трактира, а также артефакты: банкноты, векселя, акции, предметы одежды, личное оружие.

Также с 18 августа приступили к работе все структурные подразделения ТМПО. В их числе Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и Ялуторовский музейный комплекс. Афишу, а также новости о работе музеев можно найти на официальном сайте Тюменского музейно-просветительского объединения..