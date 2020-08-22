Тюменцы узнали о том, как наладить школьный режим

Это важно, чтобы избежать простудных заболеваний в начале учебного года Фото: pixabay.com

За несколько дней до начала учебного года следует вспомнить о том, как организовать режим дня для детей, чтобы они не уставали от нагрузок.

Как отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, уже сейчас можно начинать вставать и ложиться пораньше, чем в обычные дни в каникулы, чтобы в начале учебы это не стало неприятным сюрпризом для ребенка.

Необходимо следить за питанием, чтобы в рационе были все микроэлементы и витамины для здорового роста и развития. Ребенок должен обязательно питаться 3-4 раза в день. При этом нужно отказаться от фастфуда и бутербродов, предложив полноценные полезные блюда, поскольку ребенку нужны силы для учебы и борьбы с сезонными болезнями.

В период пандемии также очень важно следить за соблюдением гигиены. В школе перед началом занятий детям следует обрабатывать руки антисептиком. А после уроков мыть с мылом руки и лицо, переодеваться, пишет «Мегатюмень». Если на улице прохладно и дождливо, следует одеваться по погоде. Не допускать, чтобы мерзли и промокали ноги.