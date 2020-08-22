Погода на 22 августа в Тюмени: пасмурно и небольшой дождь

На субботу синоптики обещают тюменцам осадки Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 августа, в Тюмени будет дождливо и прохладно. В течение будет пасмурно.

Температура воздуха ночью будет плюс 13-14 градусов, днем – плюс 16-17 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3–4 метра в секунду.

В этот день отмечается память одного из учеников Иисуса Христа Матфия, который стал апостолом вместо Иуды Искариота. Сначала он был в числе 70 учеников Христа, а затем вошел в число Двенадцати апостолов. Впоследствии с остальными апостолами он стал свидетелем сошествия Святого Духа. Проповедовал в Иерусалиме и Иудее.

На Руси с днем Матфея связывали поверье о змеях, которые якобы прицепляются к коровьему вымени и высасывают молоко. Отсюда нелицеприятное прозвище святого – змеесос. В этом время скотину старались не выпускать на пастбище и тщательностью соблюдали все обычаи, связанные с коровами.