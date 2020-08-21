Александр Моор пригласил тюменцев поучаствовать в форуме в Сочи

Александр Моор пригласил тюменцев поучаствовать на форуме в Сочи. Фото со странички Александра Моора в ВК.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил местных жителей принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени», который проводит Агентство стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс». Мероприятие состоится в Сочи осенью 2020 года.

«Идеи, представленные участниками, рассмотрят и оценят ведущие эксперты в своих отраслях, они же помогут оформить предложения в полноценный проект. Топ-100 авторов представят свои идеи руководству страны. Хотите участвовать? Дерзайте!» – написал глава региона на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Моор отметил, что тюменцы могут предложить любой проект по одному из семи направлений: от экономической политики и развития бизнеса до молодежной повестки. Заявки принимаются на сайте idea.asi.ru в разделе «Предложить идею».