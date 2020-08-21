В Тюмени готовят к открытию больницу водников, где был инфекционный моногоспиталь. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени к плановому режиму работы приступает больница водников. Западно-Сибирский медицинский центр федерального медико-биологического агентства России заработает уже 24 августа.

– С 21 июня до 16 августа 2020 года на его базе работал инфекционный моногоспиталь. Сейчас ведется подготовка медучреждения к открытию. Закрытие моногоспиталя связано с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в филиале областной больницы № 11 – омутинской районной больнице – восстановят прежний режим работы. Такой шаг позволяет сделать эпидемиологическая обстановка в регионе. Однако, если это будет необходимо, стационар снова могут перепрофилировать в инфекционный.

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