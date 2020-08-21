В Тюмени может появиться ботанический сад. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

В Тюмени администрация собрала предложения от активных жителей по поводу благоустройства лесного массива на юго-западе областного центра. Всего горожане озвучили 67 различных идей.

Лесопарк, который вскоре планируют благоустроить, расположен расположен вблизи микрорайонов Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк и Комарово. Тюменцы высказали желание обустроить тут ботанический сад, площадку для выгула собак, мангальные зоны, сеть пешеходных и велосипедных дорожек и многое другое.

– Статус городских лесов накладывает определенные ограничения. Разрешено далеко не всё, однако есть возможность возводить временные постройки, физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения, – отметили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве сообщили, что встреча по этому вопросу пройдет 10 сентября в 16 часов в формате онлайн. Пройти регистрацию можно, пройдя по этой ссылке.