Продолжается прием работ на фотоконкурс World Eco Photo. Фото - pixabay.com.

Продолжается прием работ на фотоконкурс World Eco Photo, который был основан в 2017 году по инициативе Тюменского дома фотографии. В прошлом году проект, реализуемый при поддержке регионального департамента культуры, собрал свыше тысячи фотографов из 63 стран мира.

По словам организаторов, основная цель конкурса – не только показать красоту ландшафтов, флоры и фауны планеты Земля, но и визуализировать актуальные проблемы экологии, а также развить в обществе идеи персональной причастности каждого к сохранению окружающей среды.

Отметим, что в 2019 году 1 079 фотографов из 63 стран мира приняли участие в конкурсе. Таким образом, он стал самым крупным из всех проводимых конкурсов под патронажем FIAP в России. С этого же года общественным представителем мероприятия стал директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев.

Призёр 2018 года Ольга Завидонова из Тюмени рассказывает, что для нее, начинающего робкого фотографа, участие в таком значимом конкурсе стало очень смелым шагом. Она и поверить не могла сначала, что жюри отметило ее работу.

– Сам факт участия в этом престижном фотоконкурсе является школой для начинающего фотографа. Увидеть взгляд фотографов разных стран мира на заданную тему, ракурс их видения, выразительный язык вдохновляет к творчеству, – говорит Ольга.

Фото Ольги Завидоновой.

Не менее яркие впечатления мероприятие оставило и у Дмитрия Кочергина из Челябинска, призёра 2019 года. По его словам, World Eco Photo – один из немногих конкурсов в России, поднимающих тему современной экологии. Он отметил, что для него ежегодное участие стало событием и возможностью внести свое слово в глобальный экологический диалог.

– В прошедшем году, помимо онлайн-конкурса, World Eco Photo приобрёл дополнительный статус фотографического фестиваля. Мне посчастливилось побывать на этом замечательном мероприятии. С большим удовольствием принял участие в организованных мероприятиях, встречах, дискуссиях. Несомненно, подобный формат востребован на Урале, и я рад, что в этом году World Eco Photo снова пройдёт в режиме фотофестиваля и, судя по всему, с расширенной и ещё более интересной программой, – поделился своим мнением Дмитрий.

Что касается номинаций, то от фотографов ждут цветные и черно-белые снимки на свободную тему, на тему природы (пейзажи и ландшафты), дикой природы (флора и фауна). Также участник может отправить снимок, на котором запечатлены пейзажи, дикая природа и водный мир во время или после техногенных катастроф.

Кстати, в 2020 году работы на конкурс принимаются до 5 сентября, результаты объявят 17 сентября. А открытие итоговой выставки, в том числе электронной, произойдет на следующий день. После нее традиционно пройдут «Дни фотографии и мультимедиа». В программе – выставки, фотографические и мультимедийные мастер-классы, портфолиоревью, дискуссионные площадки, творческие встречи с фотографами, кинопоказы.

Справки по телефону +7-9044-99-87-55 или fotoexpo72@mail.ru.