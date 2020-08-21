Гендиректор тюменской компании скрыл десятки миллионов рублей налогов. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, которая занимается добычей золота. Мужчина сокрыл десятки миллионов рублей налогов.

В 2015 – 2017 годах задолженность ООО, которое возглавляет подозреваемый, по налогам и сборам в бюджет государства составила около 52 миллионов рублей. Налоговики решили приостановить операции по расчетным счетам и выставили поручения по взысканию задолженности.

– Для того чтобы избежать взыскания недоимки и получить прибыль, мужчина договорился с фирмой-партнером о перечислении платы за оказанные по договору услуги на счет своего контрагента. Таким образом, он скрыл доходы, с которых должно быть произведено взыскание недоимки в размере около 33 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

По уголовному делу изъяты финансовые документы. Специалисты устанавливают все обстоятельства дела и закрепляют доказательственную базу. Расследование продолжается.