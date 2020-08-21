Дело о найденных в лесу медкартах умерших тюменцев получило неожиданный поворот. Фото - Маргарита Талабаева.

В Тюмени за ненадлежащую утилизацию медицинский карт умерших пациентов к ответственности привлекут главного врача городской поликлиники № 3. Как выяснила прокуратура, именно медицинская организация допустила нарушение закона.

Напомним, что 14 августа в лесу в двух километрах от СНТ «Ривьера» местная жительница нашла медицинские карты. Среди документов были 13 медкарт умерших пациентов городской поликлиники № 7, присоединенной в 2015 году к городской поликлинике № 3, 109 карт беременных и родильниц поликлиники № 3, результаты анализов и прочее. Прокуратура организовала по этому факту проверку.

– Были опрошены представители поликлиники и организации, занимавшейся уничтожением медицинских документов. Оказалось, что обнаруженные в лесу документы на утилизацию организации не передавались. Таким образом, ответственность за нарушение законодательства о персональных данных несет поликлиника, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что главному врачу городской поликлиники № 3 вручено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении него возбуждено административное дело.

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