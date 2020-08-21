В Тюменской области от коронавируса скончался мужчина 64 лет. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области скончался местный житель с подтвержденным диагнозом «ковид». Ему было 64 года.

– Несмотря на усилия врачей, умер мужчина с агрессивным течением тотальной пневмонии на фоне хронического заболевания. За весь период пандемии в регионе скончались 29 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

За минувшие сутки зарегистрировано 50 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 7278), 29 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6814), два ребёнка (заболели за минувшие сутки), четыре пациента – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 832 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 759 человек находятся на перевахтовке.