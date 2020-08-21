Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 августа 2020 года увеличилось на 50 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 7 278 человек.

За последние сутки в России выявлено 4 870 новых случаев ковида в 85 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 90 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 817 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровели 761 330 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в обсерваторы Тюменской области вахтовиков теперь не пустят без двух анализов. В регионе изменили правила для тех, кто направляется к месту работы.

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