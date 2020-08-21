Тюменке на работе раздавило пальцы прессом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 12 мая произошел несчастный случай с работником ООО «Уралсибагро+». Работодателя могут привлечь к административной ответственности.

Как рассказали в пресс-службе Госинспекции труда по Тюменской области, работница загибала кронштейн для опорной планки на прессе. Через несколько часов она сама переключила управление пресса. После этого женщина стала укладывать деталь рукой, без использования специального пинцета, нажала на педаль, сработал пресс и придавил пальцы правой руки.

– Пострадавшая получила тяжелую травму. Это случилось из-за отсутствия контроля за работником со стороны руководства. Кроме того, работодатель выдал средства индивидуальной защиты не в полном объеме, недостаточно провел обучение и проверку знаний по охране труда, – сообщили в ведомстве.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. Теперь есть все основания привлечь работодателя к административной ответственности.