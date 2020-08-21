Тюменка всадила нож в ухажера, который начал оказывать ей знаки внимания при друзьях. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Ярково поступило сообщение о том, что 31-летний мужчина ранен ножом в живот. До происшествия пострадавший мирно распивал алкоголь в компании знакомых.

По горячим следам стражи порядка задержали предполагаемую подозреваемую и доставили в отдел полиции. 45-летняя женщина свою вину признала и пояснила, что селянин начал оказывать ей знаки внимания, а на просьбы прекратить не реагировал.

– Тогда фигурантка сходила на кухню, взяла нож и нанесла ему один удар. После происшествия гости разошлись, злоумышленница спрятала нож недалеко от места преступления, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.