В тюменском аэропорту задерживаются рейсы из-за непогоды. Фото - pixabay.com.

В тюменском аэропорту Рощино сегодня, 21 августа, задерживается несколько рейсов. В настоящий момент это коснулось восьми рейсов, которые должны были вылететь.

– Причиной задержек стал туман. Из-за недопустимых для посадки погодных условий рейсы не смогли прибыть вовремя, – сообщили в пресс-службе местной воздушной гавани.

Фото - tjm.aero/passengers/information/timetable/.

Также стало известно, что этой ночью из-за непогоды пять самолетов, которые направлялись в областную столицу, были вынуждены совершить посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В Тюмени они не полетели из-за сильного дождя, передает «МегаТюмень».