Тюменцы выбрасывают в септики копыта и внутренние органы животных. Фото - «Росводоканал Тюмень».

На единой сливной станции, которая находится в районе деревни Копытово, сотрудники «Росводоканал Тюмень» провели плановую генеральную уборку. За ночь они откачали порядка 150 кубометров мелкого мусора. Некоторые находки поразили специалистов: местные жители стали выбрасывать в септики не только бутылки, бетонобой, болты и гайки, но и копыта, а также внутренние органы животных.

– Было забито до 30 процентов сечения трубопроводов. Накопительный резервуар покрылся плотной «шапкой» из волокнистого мусора – тряпок и салфеток. Это яркий пример, когда сами пользователи способствуют созданию аварийных ситуаций. Работы продолжались всю ночь, с восьми часов вечера до семи утра, но мы успели лишь частично очистить приемный резервуар, необходимо было готовить станцию к запуску, – сообщил начальник цеха очистки сточных вод «Росводоканал Тюмень» Евгений Пугачев.

На предприятии решили теперь чаще проводить такие уборки. По регламенту полная очистка станции проводится один раз в год, а приемная камера очищается ежедневно.