Вахтовиков не пустят без двух анализов в тюменские обсерваторы. Фото - pixabay.com.

В обсерваторы Тюменской области вахтовиков теперь не пустят без двух анализов. В регионе изменили правила для тех, кто направляется к месту работы.

– Вахтовики по-прежнему не допускаются в обсерваторы без результатов тестирования на COVID-19. Но теперь они обязаны пройти обследование не только методом ПЦР, но и методом ИФА, – сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.

Однако, как пояснили в ведомстве, в случае выявления иммунитета к инфекции работодатель все же имеет право допустить сотрудника к работе без обсервации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в мае было выявлено 16 новых случаев заражения COVID-19. Анализы подтвердились у вахтовиков, их направили на обсервацию в тюменскую гостиницу. Мужчины занимались бурением скважин на Ямале и прибыли в областной центр через аэропорт Рощино.

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